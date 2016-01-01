Проанализируй данные о численности бурого медведя в таблице Ответь на вопрос в каких регионах численность бурых медведей за 4 года увеличилась и на сколько
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Проанализируй данные о численности бурого медведя в таблице Ответь на вопрос в каких регионах численность бурых медведей за 4 года увеличилась и на сколько
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северный, увеличилось на 3050. Восточно-Сибирский, увеличилось на 800. Дальневосточный, увеличилось на8900.
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