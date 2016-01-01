Проанализируй данные о численности бурого медведя в таблице Ответь на вопрос в каких регионах численность бурых медведей за 4 года увеличилась и на сколько

Математика

Проанализируй данные о численности бурого медведя в таблице Ответь на вопрос в каких регионах численность бурых медведей за 4 года увеличилась и на сколько

Автор: Гость