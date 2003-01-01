Вычислите основные центры машина строения

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19.1. Развитие основных центров машиностроения В эпоху бурного развития научно-технической революции машиностроение стало быстро развиваться в десятках новых стран, поэтому ни одна другая отрасль промышленности не может сравниться с ним по распространенности. И тем не менее, различия между отдельными странами достаточно велики. Более 90% всей машиностроительной продукции производится промышленно развитыми странами. В современном мировом хозяйстве выделяются четыре региональных машиностроительных центра: Северная Америка, где производится практически вся номенклатура машиностроительной продукции; Западная Европа, где производится главным образом массовая машиностроительная продукция и высоко развиты некоторые новейшие отрасли; Юго-Восточная Азия, где лидирует Япония, сочетающая продукцию массового машиностроения с изделиями самой высокой технологии; страны СНГ, отличающиеся наличием достаточных производственных мощностей, но отстающие по развитию наукоемких отраслей машиностроения. В целом мировое производство продукции машиностроения характеризовалось во второй половине XX в. следующими данными (табл. 19.1). Примечание. При составлении таблицы были использованы расчеты Э.К. Василевского из источника: Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет/Под ред. И.С. Королева. М.: Экономит», 2003. С. 281. Лидируют в мировом машиностроении США, Япония и ФРГ — наиболее развитые в экономическом плане страны. В состав первой десятки входят также Франция, Великобритания, Италия, Испания, у которых весьма широкая номенклатура продукции машиностроения. Весьма перспективными с точки зрения развития производства и сбыта продукции машиностроения являются развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии (главным образом Китая), а также Южной Америки (Бразилия, Аргентина). Машиностроение является наиболее сложной отраслью мировой промышленности и включает в себя более 70 отраслей и подотраслей. Машиностроительный комплекс мира делится на пять больших групп: производство металлоизделий и металлообработка; общее машиностроение; электротехника и электроника — электротехническое и электронное машиностроение; транспортное машиностроение — автомобилестроение, судостроение, авиационная и ракетно-космическая промышленность; приборостроение. Самой быстрорастущей отраслью современного мирового машиностроения остается электронная и электротехническая промышленность, доля которой во всей продукции обрабатывающей промышленности к началу XXI в. выросла до 30—32%. Для общего машиностроения в целом характерен умеренный рост, причем в его структуре тоже происходят изменения: уменьшается производство сельскохозяйственных, текстильных машин и оборудования, увеличивается производство дорожно-транспортных машин, конторского оборудования и т.п. Доля транспортного машиностроения в структуре обрабатывающей промышленности в целом остается относительно стабильной, но за этим также кроются внутренние различия: сокращается доля судостроения, подвижного железнодорожного состава, но в целом сохраняется доля автомобилестроения. В конце XX — начале XXI в. именно транснациональные корпорации (ТНК) развитых стран играют ведущую роль в развитии международного бизнеса в мировом машиностроении (табл. 19.2). Если судить по показателю годового оборота, то лидерами в машиностроительном комплексе являются машиностроительные корпорации США, Германии и Японии. Многие из современных транснациональных корпораций в машиностроении нельзя отнести к конкретной подотрасли. Напротив, деятельность этих компаний диверсифицирована, она направлена на производство широкого круга продукции, сочетая в себе, например, производство автомобилей и авиационных двигателей. К крупнейшим из таких компаний, кроме вышеназванных, относятся германская многоотраслевая группа «Siemens», нидерландская компания «Philips», гонконгская компания «Hutchison Wampoa» и многие другие.