Охарактеризуйте внутрение строение круглых червей

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Круглые черви – это группа червей, имеющих вытянутое нечленистое, круглое в поперечном разрезе тело, первичную полость, заполненную жидкостью (в которой находятся внутренние органы) и не связанную с внешней средой. В теле у них имеется сквозная кишечная трубка, которая заканчивается анальным отверстием