Дайте перевод на английском 1. Что ты думаешь о том, чтобы пройти прогуляться 2. Я уже несколько часов учу стихотворение наизусть, но до сих пор ничего не запомнил. 3. Он только что вернулся из поездки в Великобританию 4. ...
Английский язык
Дайте перевод на английском 1. Что ты думаешь о том, чтобы пройти прогуляться 2. Я уже несколько часов учу стихотворение наизусть, но до сих пор ничего не запомнил. 3. Он только что вернулся из поездки в Великобританию 4. Не шумите. В соседнем классе дети пишут диктант. 5. Я только что позавтракал и пошёл в школу 6. Я никогда не бывал в Англоязычных странах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. What do you think about how to go take a walk 2. I have a few hours teaching the poem by heart, but still can not remember anything. 3. He had just returned from a trip to the UK 4. Do not make noise. In the next class, the children write dictation. 5. I just had breakfast and went to school 6. I have never been to an English speaking country
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