Дайте перевод на английском 1. Что ты думаешь о том, чтобы пройти прогуляться 2. Я уже несколько часов учу стихотворение наизусть, но до сих пор ничего не запомнил. 3. Он только что вернулся из поездки в Великобританию 4. ...

Английский язык

Дайте перевод на английском 1. Что ты думаешь о том, чтобы пройти прогуляться 2. Я уже несколько часов учу стихотворение наизусть, но до сих пор ничего не запомнил. 3. Он только что вернулся из поездки в Великобританию 4. Не шумите. В соседнем классе дети пишут диктант. 5. Я только что позавтракал и пошёл в школу 6. Я никогда не бывал в Англоязычных странах

Автор: Гость