Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 1) начало промышл??нного переворота 2) формирования всероссийского рынка 3) расцвет мануфактурного производства 4) ликвидация натурального хозяйства
История
Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 1) начало промышл??нного переворота 2) формирования всероссийского рынка 3) расцвет мануфактурного производства 4) ликвидация натурального хозяйства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) начало промышленного переворота
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