Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 1) начало промышл??нного переворота 2) формирования всероссийского рынка 3) расцвет мануфактурного производства 4) ликвидация натурального хозяйства

История
Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 1) начало промышл??нного переворота 2) формирования всероссийского рынка 3) расцвет мануфактурного производства 4) ликвидация натурального хозяйства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) начало промышленного переворота 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Формула фотосинтеза и дыхания.
Ответить
Математика
Гусеница ползла вверх по дереву .за день она успевала проползти 3 метра ,а за ночь опускалась на 2 метра .На какой день она достигла высоты 7 метров .
Ответить
Математика
Как решить задачу номер 8? Напишите понятно чтобы не было лишних букв и цифр. Уравн??ния
Ответить
Русский язык
Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми
Ответить
Математика
От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Че...
Ответить