Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми
Русский язык
Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЫЛЕЗ из- под коры Жук с предлинными усами, ЗАКРУТИЛ головой. А внизу под деревом из гнезда ВЫЛЕЗ Шмель и ПОЛЕТЕЛ на лужок. Выделенные слова являются однородными сказуемыми. Подчеркни двумя сплошными линиями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Че...
Английский язык
State what image underlies the meaning of the italicized verbs. Give the meanings of these verbs. Model: I heard what she said, but it didn’t int...
Информатика
Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,сод...