Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми

Русский язык
Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЫЛЕЗ из- под коры Жук с предлинными усами, ЗАКРУТИЛ головой. А внизу под деревом из гнезда ВЫЛЕЗ Шмель и ПОЛЕТЕЛ на лужок. Выделенные слова являются однородными сказуемыми. Подчеркни двумя сплошными линиями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Че...
Ответить
Математика
Нужна помощь. Математика Контрольная. СРОЧНО.
Ответить
Английский язык
State what image underlies the meaning of the italicized verbs. Give the meanings of these verbs. Model: I heard what she said, but it didn’t int...
Ответить
Информатика
Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,сод...
Ответить
Қазақ тiлi
Привет, помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту Срочно!!!!!!
Ответить