Спиши текст. Найди предложение с однородными сказуемыми

Гость: Гость:

ВЫЛЕЗ из- под коры Жук с предлинными усами, ЗАКРУТИЛ головой. А внизу под деревом из гнезда ВЫЛЕЗ Шмель и ПОЛЕТЕЛ на лужок. Выделенные слова являются однородными сказуемыми. Подчеркни двумя сплошными линиями.