Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений ...

Информатика
Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений поля НАЗВАНИЕ? б) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по убыванию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК? в) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки сначала по убыванию значений поля ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, затем по возрастанию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) вторую строку б) вторую в) четвертую
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Привет, помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту Срочно!!!!!!
Ответить
Математика
Два муравья отправились одновременно из одного муравейника за сосновыми иголкам??.один муравей ползет со скоростью 3см\с,а другой -со скоростью 5см...
Ответить
Математика
Запишите в виде степени числа 8,27,32,36,49,64,100,125,144,256,625,729,10000.
Ответить
Химия
2 уравнения реакции взаимодействия кислорода с металлами. Какой продукт образует??я в ходе реакции?
Ответить
Биология
Хромосомный набор в 4 стадиях митоза
Ответить