Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений ...
Информатика
Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений поля НАЗВАНИЕ? б) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по убыванию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК? в) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки сначала по убыванию значений поля ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, затем по возрастанию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) вторую строку б) вторую в) четвертую
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