Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений ...

Информатика

Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков имеющихся в продаж?? в компьютерном салоне: а) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по возрастанию значений поля НАЗВАНИЕ? б) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки по убыванию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК? в) Какую строку будет занимать запись,содержащая сведения о ноутбуке Asus F70SL, после сортировки сначала по убыванию значений поля ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, затем по возрастанию значений поля ЖЕСТКИЙ ДИСК?

Автор: Гость