Привет, помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту Срочно!!!!!!

Қазақ тiлi
Привет, помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту Срочно!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 вопрос!-- себеби бугін онын туган куни болды! 2--барлыгы оны қуттықтады ,конiлдi отырып шай iштi 3--адалдык болып жолдасын,арамдык жолында болмасын 4--ол озiн бакы тты анайды себебi,онын отбасысы,адал достары,туыстары бар.жане оны жақ сы коредi
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