Жанр произведения Тютчева чародейкой зимою

Литература
Жанр произведения Тютчева чародейкой зимою
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Гость:
Здесь зима – добрая колдунья, окутавшая лес “снежной бахромой”, оковавшая его легкой пуховой цепью. Зимний лес стоит, очарованный волшебным сном. Когда солнце касается его своими лучами, лес вспыхивает и сияет “ослепительной красой”. Величественная, волшебная и необыкновенная пора. Словно живая, чародейка-зима меняет маски и играет с нами, заставляя нас то тосковать, то восхищаться ею. 1.Тема этого стихотворения восхищение автора зимним лесом, его красотой. 2.Художественно-изобразительные средства. Эпитеты: снежная бахрома, чудная жизнь, волшебный сон, зимнее солнце, ослепительная краса. Сравнения: зима-чародейка. Метафора (скрытое сравнение) : цепью пуховой, не мертвец, не живой лес. Олицетворения: околдован зимою, вспыхнет лес. 3. Размер: двустопный хорей. Чародейкою зимою ‘ - / ‘- / ‘ - / ‘ - / Околдован лес стоит В стихотворении «Чародейкою Зимою... » взгляд неподвижен, в поле зрения находится зимний лес в целом, и это положение не меняется от начала до конца стихотворения. В первой строфе говорится: «...околдован, лес стоит – и ...блестит» ; вторая («И стоит он, околдован...» )
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