Почему белый налет мукора со временем тимнеет? С каким процессом это связано?
Биология
Почему белый налет мукора со временем тимнеет? С каким процессом это связано?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это связанно со спорообразование . На мукоре образуются споры, каторые красять в серый цвет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Поставьте глагол в скобках в Passive Voice: 1.The job …(offer) to Peggy. 2. I could not answer the questions I … (ask) at the interview last m...
Литература
Математика
Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз
Литература
Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенност...
Математика