Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенности ее характера проявившиеся в разных ситуациях Верный и Малька,Малька провенилась,Е...
Литература
Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенности ее характера проявившиеся в разных ситуациях Верный и Малька,Малька провенилась,Ещё про Мальку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю точно проходил в школе это мальчик, помойму Андрюша из СКАЗА Павла Петровича Бажова точно название не помню. Название "Хозяйка медной горы"
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