Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенности ее характера проявившиеся в разных ситуациях Верный и Малька,Малька провенилась,Е...

Литература

Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенности ее характера проявившиеся в разных ситуациях Верный и Малька,Малька провенилась,Ещё про Мальку

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