Конкурс Ко дню Матери по теме Любимой маме посвящается ( стихотворение,рассказ,со??инение,сказка).
Литература
Конкурс Ко дню Матери по теме Любимой маме посвящается ( стихотворение,рассказ,со??инение,сказка).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если учить стихотворение 1 придумать или найти стихотворение в интернете 2 выучить его и расказать маме с очень хорошой выразительнастью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши математическое выражение и найди его значение Произведение числа 5 и суммы чисел 138 и 42 Уменьши в 9 раз
Литература
Помогите литература письменно отдам высшое количество баллов 1)Наружность Мальк?? 2) отношения хозяйки к другим людям и к животным 3) особенност...
Математика
Математика
На некотором расстоянии от столба высотой 7 м стоит человек ростом 1,8 м, длина его тени 2 м. Найти расстояние до столба.
История