От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Через сколько часов они встретятся если расстояние между пристанями 240 км
Математика
От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Через сколько часов они встретятся если расстояние между пристанями 240 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 + 28 = 60 (км/ч) - общая скорость 2) 240 : 60 = 4 (ч) - встретятся
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