От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Через сколько часов они встретятся если расстояние между пристанями 240 км

Математика

От 2 пристаней отошли навстречу друг другу два катера один катер шел со скоростью 32 километров час а скорость другого 28 километров час сколько Через сколько часов они встретятся если расстояние между пристанями 240 км

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