Формула фотосинтеза и дыхания.

Биология
Формула фотосинтеза и дыхания.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6CO2+6H2+солнечный свет=C6H12O6+6O2 ↑(ФОТОСИНТЕЗ)   C3H6O3+3O2→ 3CO2+3H2O(ДЫХАНИЕ)
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