20т6ц×3=(20т+6ц)×3=20т×3+6ц×3=;9КГ3Г×7;6ДМ5СМ=
Математика
20т6ц×3=(20т+6ц)×3=20т×3+6ц×3=;9КГ3Г×7;6ДМ5СМ=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
61 тонна 8 центнеров 63 килограмма 21 грамм 30 дециметров 25 сантиметров
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