Помогите пожалуйста по математике задание 220 и221
Математика
Помогите пожалуйста по математике задание 220 и221
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+5=14 8+7=15 7+4=11 3+9=12 6+6=12 4+8=12 6+8=14 7+7=14 9+9=18 8+8=16 7+7=14 6+6=12 5+5=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Основным явлением в экономической жизни России XVII в. считается: 1) начало промышл??нного переворота 2) формирования всероссийского рынка ...
Биология
Математика
Гусеница ползла вверх по дереву .за день она успевала проползти 3 метра ,а за ночь опускалась на 2 метра .На какой день она достигла высоты 7 метров .
Математика