Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой. в. к. о. с. у.

Русский язык
Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой. в. к. о. с. у.
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Гость:
К не совпадает с глагольной приставкой
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