Звуковой анализ слова пенал, ручка

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Звуковой анализ слова пенал, ручка
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Гость:
Что сделать скажи а? пж
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