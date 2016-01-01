Если a и b -корни уравнения х2+х-2016=0, число а2+2b+ab+b+2016 равно: а)2016, б)2016.5,в)2017,г)2018,д)2019

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По теореме Виета a+b=-1; ab=-2016 (a+b)^2=a^2+b^2+2ab Поэтому a^2+b^2+ab=(a+b)^2-ab=1+2016=2017 Получается a^2+b^2+ab+b+2016= 2017+b+2016=4033+b Корни уравнения а и b иррациональные, поэтому сумма целого числа и корня не может быть рациональной. Значит, в задании ошибка.