Функция задана формулой y=x в квадрате-4. Заполните таблицу,вычислив соответствующ??е значение функции:x -5 -3 -1 0 2 4 6 y заполнить

Алгебра
Функция задана формулой y=x в квадрате-4. Заполните таблицу,вычислив соответствующ??е значение функции:x -5 -3 -1 0 2 4 6 y заполнить
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