Из восьми одинаковых колец одно несколько легче остальных. Найдите его при помощи не более чем двух взвешиваний на чашечных весах.

Математика

Из восьми одинаковых колец одно несколько легче остальных. Найдите его при помощи не более чем двух взвешиваний на чашечных весах.

Автор: Гость