Из восьми одинаковых колец одно несколько легче остальных. Найдите его при помощи не более чем двух взвешиваний на чашечных весах.

Математика
Из восьми одинаковых колец одно несколько легче остальных. Найдите его при помощи не более чем двух взвешиваний на чашечных весах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с математикой номер 3 и 4
Ответить
Математика
Вспомни значения кубов однозначный чисел. запиши, чему равны значения кубов и ква??ратов однозначных чисел и числа 10
Ответить
Русский язык
Составить предложения из слово
Ответить
Математика
Решите задачу В магазине за 3 дня продали товар на 420 000тг. В первыи день на 220 000 тг в?? второй день в 2 раза меньше чем в первый день. На как...
Ответить
Математика
Монета подбрасывалась два раза. Какова вероятность того, что она хотя бы один раз ??адает гербом вверх?
Ответить