Монета подбрасывалась два раза. Какова вероятность того, что она хотя бы один раз ??адает гербом вверх?

Математика

Монета подбрасывалась два раза. Какова вероятность того, что она хотя бы один раз ??адает гербом вверх?

Автор: Гость