Монета подбрасывалась два раза. Какова вероятность того, что она хотя бы один раз ??адает гербом вверх?
Математика
Монета подбрасывалась два раза. Какова вероятность того, что она хотя бы один раз ??адает гербом вверх?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность: Р= m/n m - число благоприятных исходов n- число всех возможных исходов события Число благоприятных исходов, что орел (т.е. герб) выпадет 1 раз : 1. ОРЕЛ + РЕШКА 2. РЕШКА + ОРЕЛ m= 2 Число всех возможных исходов: 1.РЕШКА + РЕШКА 2.ОРЕЛ + ОРЕЛ 3.РЕШКА + ОРЕЛ 4. ОРЕЛ + РЕШКА n = 4 Р = 2/4 = 1/2 = 0,5 ( т.е. 50%)
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