Напишите уравнение электролитической диссоциации следующих веществ, учитывая возможность ступенчатой диссоциации: H2SO3 lt;=gt; Pb(No3)2 lt;=gt; Na2HPO4 lt;=gt; FeOHCO3 lt;=gt;

Гость: Гость:

H2SO3= H(+) + HSO3(-) HSO3[-] = H(+) + SO3(2-) H2SO3 = 2H(+) + SO3(2-) Pb(NO3)2 = PbNO3(+) + NO3(-) PbNO3(+) = Pb(2+) + NO3(-) Pb(NO3)2 = Pb(2+) + 2NO3(-) Na3PO4=3Na(+)+PO4(3-) Na2HPO4=2Na(+)+HPO4(2-) NaH2PO4=Na(+)+H2PO4(-) В последнем, всего скорее,я думаю, у тебя ошибка, если я права, то там должно быть следующее вещество: Fe(OH)2NO3 = Fe(OH)2(+) + NO3(-) Fe(OH)2(+)=Fe(OH)(2+) + OH(-)