Каким членом предложения является слово ДЕРЕВЬЯ в предложении: Деревья постепенно облетают.

Русский язык
Каким членом предложения является слово ДЕРЕВЬЯ в предложении: Деревья постепенно облетают.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее. Деревья - Подлежащее, Постоянно - Обстоятельство, Облетают - Сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Основное событие апрельского Июньского Июльского кризиса?
Ответить
Математика
Мялик, Керим и Пудак вместе весят 89 кг. Мялик и Керим вместе весят 63 кг. Керим и Пудак вместе весят 58 кг. Сколько весит каждый из мальчиков?
Ответить
История
Помогите :::::::::::::::::::::::::::::::::
Ответить
Математика
5+79 ДАЮ 30 баллов!!!
Ответить
Литература
Почему Алёша полюбил чёрную курицу?
Ответить