Каким членом предложения является слово ДЕРЕВЬЯ в предложении: Деревья постепенно облетают.
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Каким членом предложения является слово ДЕРЕВЬЯ в предложении: Деревья постепенно облетают.
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Подлежащее. Деревья - Подлежащее, Постоянно - Обстоятельство, Облетают - Сказуемое
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