X+X-20=X+5 упростите вырожение и выполни проверку

Математика
X+X-20=X+5 упростите вырожение и выполни проверку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х-20=х+5, х-20=5, х=5+20, х=25. Проверка: 25+25-20=30 25+5=30 25+25-20=25+5 Ответ: 25.
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