Вспомни значения кубов однозначный чисел. запиши, чему равны значения кубов и ква??ратов однозначных чисел и числа 10
Математика
Вспомни значения кубов однозначный чисел. запиши, чему равны значения кубов и ква??ратов однозначных чисел и числа 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1^3=1. 2^3=8. 3^3=27. 4^3=64. 5^3=125. 6^3=216. 7^3=343. 8^3=512. 9^3=729. 10^3=1000
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