Вспомни значения кубов однозначный чисел. запиши, чему равны значения кубов и ква??ратов однозначных чисел и числа 10

Математика

Вспомни значения кубов однозначный чисел. запиши, чему равны значения кубов и ква??ратов однозначных чисел и числа 10

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