Помогите пожалуйста с математикой номер 3 и 4
Математика
Помогите пожалуйста с математикой номер 3 и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 номер 6 м 10 м 80 м 7м 5 см 8 м 50 см 6 м 7 см
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