Г)(5/16•13/18)•(18/26•16/25) д)21/22•(22/23•24/25)•23/24 е)32/33•52/53•(53/52•33/34
Математика
Г)(5/16•13/18)•(18/26•16/25) д)21/22•(22/23•24/25)•23/24 е)32/33•52/53•(53/52•33/34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 5\16 х 13\18 ) х( 18\26 х 16\25) =(5\16 х 16\25) х (13\18 х 18\26)= 1\5 х 1\2 = 1\10 21\22 х ( 22\23 х 24\25) х 23\24 =( 21\22 х 22\23) х ( 24\25 х 23\24)= 21\23 х 23\25 =21\25 32\33 х 52\53 х ( 53\52 х 33\34) = ( 32\33 х 33\34 ) х ( 52\53 х 53\52) =16\17 х 1 =16\17
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