Галя и Маша собрали 24,6 килограмма клубники причем колеса право на 4,8 килограммов меньше чем масса Сколько килограммов клубники собрала каждая девочка

Математика

Галя и Маша собрали 24,6 килограмма клубники причем колеса право на 4,8 килограммов меньше чем масса Сколько килограммов клубники собрала каждая девочка

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