Галя и Маша собрали 24,6 килограмма клубники причем колеса право на 4,8 килограммов меньше чем масса Сколько килограммов клубники собрала каждая девочка
Математика
Галя и Маша собрали 24,6 килограмма клубники причем колеса право на 4,8 килограммов меньше чем масса Сколько килограммов клубники собрала каждая девочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - собрала Галях + 4,8 - собрала Машах + х + 4,8 = 24,62х = 24,6 - 4,82х = 19,8х = 19,8 : 2х = 9,9 кг - собрала Галя9,9 + 4,8 = 14,7 кг - собрала Маша_______________9,9 + 14,7 = 24,6 кг - всего
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