Пожалуйста срочно номер 1562,1563

Гость: Гость:

№1562 Всего - 45 животных Овцы - ?, на 3 > троекратного кол-во гусей Гуси - ? х - гуси х + (3х + 3) = 45 4х + 3 = 45 4х = 45 - 3 4х = 42 х = 42 : 4 х = 10,5 - гуси (10,5 * 3) + 3 = 34,5 - овцы Ответ: 10,5 - гуси, 34,5 - овцы №1563 Всего - 47 человек Дети - ? чел. Женщины - ? чел., в 2 раза > числа детей Мужчины - ? чел., на 5 > двукратного числа женщин. х - Дети х + 2х + 4х + 5 = 47 7х + 5 = 47 7х = 47 - 5 7х = 42 х = 42 : 7 х = 6 - дети 6 * 2 = 12 - женщины 12 * 2 + 5 = 29 - мужчины Ответ: 6 детей, 12 женщин, 29 мужчин №1564 Всего денег - 150 манат Потратил на базаре - ?, в 5 раз > чем в магазине Потратил в магазине - ? осталось - 42 маната х - потратил в магазине х + 5х + 42 = 150 6х = 150 - 42 6х = 108 х = 108 : 6 х = 18 - в магазине 18 * 5 = 90 (манатов) на базаре Ответ: потратил 18 манатов в магазине и 90 манатов на базаре