Найди значение выражение (3х-25)+(3х+25) при х=7

Алгебра
Найди значение выражение (3х-25)+(3х+25) при х=7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-25+3x+25=6x X=7 6*7=42 Вроде так
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