Решите пожалуйста 3 решите

Гость: Гость:

Короче здесь находишь общий знаменатель в скобке. Общий знам. будет 1-y . Дальше при делении вторая дробь переворачивается. Затем 1-y^2 можно раскрыть по формуле a^2-b^2 т.е. будет (1-y)(1+y) и все. Просто сокращай. У тебя должен получится ответ -5y/ 1+y