Решите пожалуйста 3 решите
Алгебра
Решите пожалуйста 3 решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче здесь находишь общий знаменатель в скобке. Общий знам. будет 1-y . Дальше при делении вторая дробь переворачивается. Затем 1-y^2 можно раскрыть по формуле a^2-b^2 т.е. будет (1-y)(1+y) и все. Просто сокращай. У тебя должен получится ответ -5y/ 1+y
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь Большой почтовой марки 1800 миллиметров квадратных А ее длина 60 миллиметро?? Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины
Математика
Добрый день! Помогите решить задачу? На 5 га первого участка фермер посадил виног??ад, а на 3 га этого же участка- клубнику. На 3 га, второго уча...
Русский язык
Математика