Площадь Большой почтовой марки 1800 миллиметров квадратных А ее длина 60 миллиметро?? Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины формула
Математика
Площадь Большой почтовой марки 1800 миллиметров квадратных А ее длина 60 миллиметро?? Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины формула
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800:60=30 мм - ширина 60:30=2 Ответ: в 2 раза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста. В начальный момент времени грузик пружинного маятника сместили из положения равновесия на x(нулевое)=3см и придали ему скорост...
Биология
Ген черных глаз у жителей планеты Цетрикс доминирует над геном красных глаз.Какое потомство ожидается в F1,если в брак вступает инопланетянин,гомоз...
Математика