Площадь Большой почтовой марки 1800 миллиметров квадратных А ее длина 60 миллиметро?? Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины формула

Математика

Площадь Большой почтовой марки 1800 миллиметров квадратных А ее длина 60 миллиметро?? Во сколько раз ширина этой марки меньше ее длины формула

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