Помогите пожалуйста Раставьте знаки препинания(где-то могут не быть) Мы еще не узнали когда состоится наша встреча. Председатель жюри объявил какой проект оказался самым лучшим. В газете опубликовали список фирм которые п...

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Помогите пожалуйста Раставьте знаки препинания(где-то могут не быть) Мы еще не узнали когда состоится наша встреча. Председатель жюри объявил какой проект оказался самым лучшим. В газете опубликовали список фирм которые помогали детским больницам. Мы отправились летом в горы где распологались знаменитые пещеры. Зрители так и не узнали чем закончилась эта история.

Автор: Гость