Помогите пожалуйста Раставьте знаки препинания(где-то могут не быть) Мы еще не узнали когда состоится наша встреча. Председатель жюри объявил какой проект оказался самым лучшим. В газете опубликовали список фирм которые п...
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Помогите пожалуйста Раставьте знаки препинания(где-то могут не быть) Мы еще не узнали когда состоится наша встреча. Председатель жюри объявил какой проект оказался самым лучшим. В газете опубликовали список фирм которые помогали детским больницам. Мы отправились летом в горы где распологались знаменитые пещеры. Зрители так и не узнали чем закончилась эта история.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы еще не узнали, когда состоится наша встреча. Председатель жюри объявил, какой проект оказался самым лучшим. В газете опубликовали список фирм, которые помогали детским больницам. мы отправились летом в горы, где располагались знаменитые пещеры. Зрители так и не узнали, чем закончилась история
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