Решите пожалуйста!!!!!!!! Балами не обижу)))

Математика
Решите пожалуйста!!!!!!!! Балами не обижу)))
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Автор: Гость
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Гость:
Короче х кто 1осоав машмнпщипнллсоп
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