Паже составте рассказ про Белку и Стрелку для 3класса

Литература
Паже составте рассказ про Белку и Стрелку для 3класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первыми космонавтами были собаки "Белка" и "Стрелка" они были очень популярны.Но к этому веку уже нет! про эту историю придумали мультфильм!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите зделать все номера зарание спасибо
Ответить
Алгебра
Найди значение выражение (3х-25)+(3х+25) при х=7
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста Раставьте знаки препинания(где-то могут не быть) Мы еще не узнали когда состоится наша встреча. Председатель жюри объяви...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста!!!!!!!! Балами не обижу)))
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 3 решите
Ответить