Паже составте рассказ про Белку и Стрелку для 3класса
Литература
Паже составте рассказ про Белку и Стрелку для 3класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первыми космонавтами были собаки "Белка" и "Стрелка" они были очень популярны.Но к этому веку уже нет! про эту историю придумали мультфильм!!
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