Газ получил количество теплоты 300 Дж. его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. ??ему равна работа, совершенная газом?
Физика
Газ получил количество теплоты 300 Дж. его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. ??ему равна работа, совершенная газом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=A+Q-основная формула Если сказано,что газ ПОЛУЧИЛ кол-во теплоты(Q) то перед Q ставим „+" и так же „+" ставим и перед внутренней энергией (U ) так как сказано что энергия увеличилась ну и теперь подставляем : 200Дж=A+300Дж => A=-100Дж -газ совершил работу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет я новенькая меня зовут алсу я сейчас делаю домашнее задание и скажите пож??луйста какой падеж у имени числительного слова пятый , шестой
Другие предметы
Другие предметы