Газ получил количество теплоты 300 Дж. его внутренняя энергия увеличилась на 200 Дж. ??ему равна работа, совершенная газом?

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U=A+Q-основная формула Если сказано,что газ ПОЛУЧИЛ кол-во теплоты(Q) то перед Q ставим „+" и так же „+" ставим и перед внутренней энергией (U ) так как сказано что энергия увеличилась ну и теперь подставляем : 200Дж=A+300Дж => A=-100Дж -газ совершил работу.