Газета сообщают весенний сев идёт успешно врачи утверждают курение вредно для л??гких как правильно построить
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Газета сообщают весенний сев идёт успешно врачи утверждают курение вредно для л??гких как правильно построить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В газете сообщается, что весенний сев идет успешно. Врачи утверждают: курение вредно для легких.
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