Газета сообщают весенний сев идёт успешно врачи утверждают курение вредно для л??гких как правильно построить

Русский язык
Газета сообщают весенний сев идёт успешно врачи утверждают курение вредно для л??гких как правильно построить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В газете сообщается, что весенний сев идет успешно. Врачи утверждают: курение вредно для легких. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вычеркни в каждой строке лишнее слово. В остальных словах выдели корень.а)борец ,б??рщ ,борьба,побороть . б)весенний ,развеселить , весельчак , вес...
Ответить
Математика
Сколько будет 45789 в квадрате
Ответить
Русский язык
Запиши одним словом чтобы в не был разделитель ней ь...снежная буря домик для пчел
Ответить
Физика
Парень двигался прямолыныйно из одного села в другое.Первую половину пути он проехал на коляске со средней скоростью 6км/ч,а вторую прошел пешком с...
Ответить
Математика
Частное чисел 1216 и 19 увеличте на их произведение
Ответить