Где и на что расщепляются белки? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?

Биология

Где и на что расщепляются белки? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?

Автор: Гость