Где и на что расщепляются белки? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?
Биология
Где и на что расщепляются белки? Какие ферменты участвуют? Какова среда (кислая, нейтральная, щелочная)? Где всасываются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белки расщепляются на аминокислоты .Структура белка определяется ядерной ДНК, а так же генетическая информация тРНК иРНК.Кислая.всасываются в кровь
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