Какое изобретение финикийцев было связано с их занятием и торговлей?

История
Какое изобретение финикийцев было связано с их занятием и торговлей?
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Гость:
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