Какое изобретение финикийцев было связано с их занятием и торговлей?

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Древнеегипетские иероглифы» - Школа готовила писцов и жрецов. Рельеф из гробницы. 3. Школа готовила писцов и жрецов. 2. Как была разгадана тайна египетских иероглифов. 30.05.2012. Письменность и знания древних египтян. Розеттский камень. Презентацию подготовила: Нагорных Любовь Николаевна, МОУ Чукреевская СОШ. С 1802 г. хранится в Британском музее. Срок обучения был длительным (с 5 до 17 лет). 1. Загадочные письмена. Значение некоторых иероглифов. Сегодня на уроке: ! «Древнеегипетское искусство» - Пирамиды в Гизе. Цели и задачи. Фреска «Гуси». Рельеф. Обелиск царицы Хатшепсут в Карнаке. Мастаба. Голова Нефертити в царском уборе. Музыкантши. Фрагмент росписи гробницы в Фивах. Пирамида Хеопса. Искусство Древнего Египта. Скульптура и живопись древних египтян. Древнеегипетская статуя писца. Проверочная работа. «Бородинская битва» - Бородинское сражение не выявило победителя. Бородинская битва. Российские военачальники. 24 августа французы были задержаны у деревни Шевардино. Багратионовы флеши. Неприятель штурмовал Шевардинский редут, понеся чувствительные потери. Михаил Илларионович Кутузов. Русские войска с болью в сердце отступали к Москве. Общая численность русских войск 165000 человек. «Древняя Греция и Древний Рим» - Выполнили ученики 5 «А» класса группа «греки и римляне». Гиппократ. В Риме строили многоквартирные дома – инсулы – в 3-6, а порой и в 8 этажей. Группа «Греки и римляне». Афина. Роль права. Соединения Запада и Востока с единой цивилизацией. Таким был один из древнейших храмов – храм Весты. В римском храмовом зодчестве применялся тип ротонды, т. е. круглого храма. «Достижения культуры Древних Греции и Рима». И другие. Аристотель. Сократ. «Человек – мера всех вещей". Архимед. Цивилизации… «Древний Восток 5 класс» - Религия буддизм, Будда. Урок в 5 классе Учитель Яковлева О.А. Как называются труднопроходимые леса, которых много в Индии? джунгли. Библейский царь, славившийся своей мудростью. Как называлась писменность Древнего Двуречья? Алфавит. Ткани, окрашенные в пурпурную краску. Заповеди. Ной. На пальмовых листьях. Финикийцы основывали колонии. Библия. Гаутама. Как называются предания о героях, царях? мифы. «Фараоны Древнего Египта» - В результате была построена самая высокая египетская пирамида. Власть фараона передавалась от отца к сыну. Правление Тутанхамона. Фараоны древнего Египта. Дело в том, что Тутанхамон стал фараоном в 9 лет. Тело умершего фараона мумифицировали и клали в саркофаг. Около 2600 г. до н. э. Египтом правил фараон Хеопс. Работа ученицы 5 «Б» класса Алексеенок Марии. Наверх камни поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Правление Хеопса и Хефрена.