Мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно купить за 5000 рубле??.???сколько денег останится???
Математика
Мешок сахара стоит 600 рублей .сколько таких мешков сахара можно купить за 5000 рубле??.???сколько денег останится???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5000:600=8,3(шт) мешков сахара Ответ : приблизительно 8 мешков
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