Напишите мини сочинение на тему Моя семья на казахском языке.
Қазақ тiлi
Напишите мини сочинение на тему Моя семья на казахском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жанұям менің- менің тірегім. Кішкене күнімнен отан отбасынан басталатынын, отбасының ұйытқысы ата-анамыз екенін санамызға тоқып өстік. "Тәртіпке бағынған құл болмайды",- деген мақалды әкем жиі айтып отырады. Себебі тәртіп жоқ жерде береке жоқ, олай болса тәрбиелі отбасы да жоқ. Сондықтан адам баласы өмірінің бастауын от басынан алады. Мен өз отбасымды мақтаныш етемін.
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