Бастауыш дегеніміз не?
Қазақ тiлi
Бастауыш дегеніміз не?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бастауыш дегеніміз,- кім? не? деген сұрақтарға жауап беретін сөйлем мүшесі
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