Где находится этот монумент?

История
Где находится этот монумент?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Він знаходиться у Америці
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