Указать все части речи слова : земле,живыми
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Указать все части речи слова : земле,живыми
Ответ(ы):
Гость:
Существительное прилагательное
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