ЗАДАЧА.НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ.НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 ??НИГИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВЗЯЛИ.СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.

Математика
ЗАДАЧА.НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ.НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 ??НИГИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВЗЯЛИ.СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.
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Ответ(ы):
Гость:
1)12-4=6(книг)-взяли Ответ: взяли
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