ЗАДАЧА.НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ.НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 ??НИГИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВЗЯЛИ.СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.

Математика

ЗАДАЧА.НА ПОЛКЕ БЫЛО 12 КНИГ.НЕСКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЛОСЬ НА 4 ??НИГИ БОЛЬШЕ,ЧЕМ ВЗЯЛИ.СКОЛЬКО КНИГ ВЗЯЛИ С ПОЛКИ.

Автор: Гость