Оставить уравнения возможных реакций с помощью которых можно осуществить следую??ие превращения FeS2-gt;SO2-gt;SO3-gt;NaSO4-gt;BaSO4
Химия
Оставить уравнения возможных реакций с помощью которых можно осуществить следую??ие превращения FeS2-gt;SO2-gt;SO3-gt;NaSO4-gt;BaSO4
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