Помогите перевести на английский язык и поставить каждое предложение в отрицательную и положительную форму. 1) В моём кармане есть деньги. 2) У него в коробке есть много игрушек. 3) На столе стоит красивая ваза. 4) В эт...
Английский язык
Помогите перевести на английский язык и поставить каждое предложение в отрицательную и положительную форму. 1) В моём кармане есть деньги. 2) У него в коробке есть много игрушек. 3) На столе стоит красивая ваза. 4) В этой клетке сидит лев. 5) В нашем классе много учеников.
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