Как решить эту задачу - В 1 день продали 8 кг. конфет ,а во 2 на 34,872 кг. больше . Сколько всего конфет продали за 2 дня ?

Математика
Как решить эту задачу - В 1 день продали 8 кг. конфет ,а во 2 на 34,872 кг. больше . Сколько всего конфет продали за 2 дня ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8+34,872=42,872(кг)-продали за два дня
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