Как решить эту задачу - В 1 день продали 8 кг. конфет ,а во 2 на 34,872 кг. больше . Сколько всего конфет продали за 2 дня ?

Математика

Как решить эту задачу - В 1 день продали 8 кг. конфет ,а во 2 на 34,872 кг. больше . Сколько всего конфет продали за 2 дня ?

Автор: Гость