Пословицы про трусиху

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Пословицы про трусиху
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.кто не трус и не трусиха.Прокачу того я лиха! 2.Я не трус -но я боюсь!
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